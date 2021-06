De Grandis: “Donnarumma è un leader, tra i pali è il numero uno”

Stefano De Grandis ha parlato delle qualità di Gianluigi Donnarumma. E' il miglior portiere dell'Europeo? Queste le sue dichiarazioni

Stefano De Grandis ha parlato delle qualità di Gianluigi Donnarumma. E' il miglior portiere dell'Europeo? Queste le sue dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Donnarumma il miglior portiere dell'Europeo? Se la gioca. Non faccio una classifica perché quando si parla di portieri diventa tutto soggettivo. C'è uno che è bravo in alcune caratteristiche, alto meno. Gigio ad esempio con i piedi non è eccezionale. E' fortissimo, ha una fisicità incredibile e tra i pali è il numero uno. Pur essendo giovanissimo ha un'esperienza superiore agli altri. In campo dimostra sempre leadership con i compagni e con l'arbitro. In questo periodo in cui non ci sono stati i tifosi allo stadio la sua voce si è sentita spesso forte".