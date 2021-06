De Grandis: “Damsgaard giocatore interessante, vorrei vederlo al Milan”

Mikkel Damsgaard è un nuovo obiettivo di mercato del Milan. In merito a ciò, Stefano de Grandis ha parlato del calciatore danese

Nelle ultime ore, il nome di Mikkel Damsgaard rimbomba dalle parti di Milanello. Il calciatore della Sampdoria, dopo aver fatto un'ottima stagione al suo primo anno in Serie A, sta disputando un grande europeo con la Nazionale danese, diventando così uno degli obiettivi di mercato del Milan. Proprio in merito al talento classe 2000, Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'ex Nordsjaelland. "Damsgaard è un giocatore molto interessante e con grandi margini di crescita. Ha fatto vedere ottime cose alla Sampdoria e anche in questo Europeo con la Danimarca. Mi piacerebbe vederlo al Milan ma bisognerebbe vedere i costi dell'operazione".