De Canio: “Rangnick? Le sue idee vanno supportate”

MILAN NEWS – Luigi De Canio, ex allenatore fra le altre della Reggina, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove ha parlato di Milan e di Ralf Rangnick.

Di Canio ha detto: “Credo nella centralità dell’allenatore. In Italia ancora non c’è questa giusta mentalità nel sostenere le sue idee. Con i giocatori scelti da altri, l’allenatore deve essere bravo a fare risultati. Se non c’è una collaborazione più attiva nell’allestimento della squadra, questo sarà sempre un ruolo in discussione”.

