De Canio: “Il momento del Napoli? Ricordo la sfida al Milan l’anno scorso…”

Luigi De Canio , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', soffermandosi in modo particolare sul momento di forma che sta vivendo il Napoli . Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Luigi De Canio sul Napoli

"Gli uomini poi sono gli stessi dello scorso anno, mancava solo Kim rispetto a quella di Spalletti. Alcune cose però cambiano, come le situazioni. Gli uomini sono diversi dallo scorso anno, sono diverse le aspettative, gli avversari anche, che l’affrontano in maniera diversa. Mi ricordo la partita col Milan dello scorso anno, che imbavagliò il Napoli giocando da provinciale. E così perse la corsa Champions. Gli avversari ti studiano e se non hai subito un piano B rischi di rimanere imbavagliato. Garcia non è Spalletti, cerca di metterci del suo ma non credo che sia tanto diverso da quello visto prima. E’ il rendimento del Napoli che è diverso. Sarebbe autolesionistico che Garcia chiede cosa diverse. Comunque è un Napoli meno forte dello scorso anno, perché Kim non è stato sostituito". LEGGI ANCHE: Milan-Verona, le probabili formazioni >>>