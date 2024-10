Sul Manchester United: "Lo conosco molto bene Ten Hag. Ho fatto uno stage all'Utrecht e lui era lì. Era molto innovativo con tante cose diverse e sono rimasto molto colpito. È molto concentrato e appassionato di calcio. Sappiamo tutti che non è andata benissimo al Manchester United. È un club che sta cercando di ricostruire e non è mai facile. Ma guardo le loro opzioni in prima linea e penso che non ci sia un marcatore prolifico lì, il che fa una grande differenza. Per me, è questo che manca loro davvero. Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee sono attaccanti giovani e bravi e hanno talento, ma non hanno ancora quell'esperienza. È così difficile dire se rimarrà Ten Hag, ma una cosa che devi sapere è che, proprio come il Real Madrid, i risultati sono ciò su cui vieni giudicato. E chiaramente non sono stati abbastanza buoni mentre era al comando". LEGGI ANCHE: Milan, Theo e Reijnders sono davvero così indispensabili? Tutte le soluzioni alla loro assenza >>>