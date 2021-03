D’Aversa: “Scudetto, vince l’Inter: nettamente superiore al Milan” | News

D’Aversa parla della lotta Scudetto tra Inter e Milan

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l’Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli in un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

“Vince l’Inter, ne sono sicuro. È vero che il campionato è ancora lungo e che il Milan ha fatto una grande impresa imponendosi in trasferta contro la Roma, ma ho sempre sostenuto che i nerazzurri sono nettamente superiori“, ha affermato mister D’Aversa.

“Non hanno ancora ucciso il campionato perché ci sono troppe partite da qui alla fine, però sono sulla buona strada. In ogni caso per le altre secondo me non ci sono possibilità di rientrare: le prime due saranno Inter e Milan“, ha concluso. Intanto Pioli rivoluziona la formazione per Milan-Udinese >>>