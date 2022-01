Darmian: “Devo tanto al Milan: entrato ragazzino, sono uscito uomo”

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, è cresciuto nelle giovanili del Milan e non dimentica il periodo trascorso in rossonero. Le sue parole

Matteo Darmian, difensore dell'Inter di Simone Inzaghi, è cresciuto nelle giovanili del Milan. Con i rossoneri ha anche fatto il suo esordio in Serie A, a 17 anni, in occasione di un Milan-Udinese 2-3 del 19 maggio 2007 a 'San Siro'. Non avendo molto spazio, iniziò a girovagare l'Italia (Padova, Palermo e Torino) fino a che il Diavolo non lo lasciò andare a titolo definitivo.

Lui, però, nonostante oggi giochi per l'altra squadra di Milano, non ha dimenticato il suo periodo in rossonero. Queste le dichiarazioni di Darmian ai microfoni de 'La Stampa' oggi in edicola. "Devo tanto al Milan che mi ha fatto crescere. Sono entrato ragazzino e sono uscito uomo. A 19 anni avevo bisogno di giocare e ci siamo separati di comune accordo. Adesso sono contento di essere all’Inter. Avrei potuto arrivarci anche prima. L’anno scorso è stato bello vincere lo Scudetto e adesso vogliamo riconfermarci".

Darmian, poi, ha anche sottolineato, riguardo le sue abilità: "Quando non hai un talento sopra le righe, devi avere ambizione e determinazione. Devo ringraziare i calciatori che erano in prima squadra quando mi affacciavo a Milanello. Campioni come Paolo Maldini, Gennaro Gattuso ed Alessandro Costacurta mi hanno inculcato la voglia di lavorare. È stata una grande scuola".