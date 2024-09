Milan, senti Pavlovic: “Sono stanco. Oggi mi sono sentito in difficoltà”

Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match Danimarca-Serbia, evidenziando le proprie difficoltà. L'incontro, infatti, si è concluso per 2-0 a favore dei padroni di casa, dopo che i balcanici erano riusciti a fermare i campioni europei in carica della Spagna solo qualche giorno fa. Il rossonero, ai microfoni di 'RTS' (Radio Televizija Beograd), ha spiegato come si sia sentito molto più in apprensione rispetto all'ultimo incontro. Non solo, perché palesa anche segnali di stanchezza fisica. Che questo si possa ripercuotere anche quando tornerà alla corte di Paulo Fonseca? Ecco, dunque, le sue parole.