Kjaer: “Devo dirlo: non mi sento affatto a mio agio in panchina”

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, non si è detto esattamente contento per la panchina contro la Francia

Renato Panno

Simon Kjaer, capitano della Danimarca, non si è detto esattamente contento per la panchina contro la Francia. Il difensore del Milan ha parlato delle sue condizioni fisiche e della possibile qualificazione agli Ottavi di Finale dei Mondiali in Qatar 2022. Queste le dichiarazioni riportate da 'tipsbladet.dk'

Le parole di Kjaer — Sulla panchina contro la Francia: "Non mi sento affatto a mio agio in panchina. Devo dirlo. Allo stesso tempo, è stata presa una decisione giusta".

Hai mezz'ora nelle gambe? "Si può sempre lottare contro qualcosa, ma oggi non era la cosa giusta".

Sulla decisione di non giocare: "Ho avuto un buon dialogo con Kasper (Hjulmand, ndr) su questo. Ma è l'allenatore che dovrà prendere quella decisione, perché io non posso farcela da solo, anche se ho giocato e provato tanto. Ho sempre voglia di giocare, ma oggi la coscia non è stata all'altezza e almeno non per 90 minuti. Ora devo tenerlo sotto controllo".

Se ci sarà contro l'Australia: "Lo spero davvero, altrimenti divento pazzo. Ecco perché è stata presa la decisione, così da non rischiare che peggiorasse".

Sulla qualificazione: "Mi sento davvero, davvero bene per questo. Un pareggio oggi non avrebbe cambiato i fatti. Allora forse ci saremmo preparati con una sensazione leggermente diversa. Almeno non ci avrebbe dato la sensazione che provi quando subisci gol alla fine. Dobbiamo trovare energia e lavorare sodo per passare il turno. Sento che siamo in grado di farlo".