Daniel Maldini: “Che emozione il gol. Ibra? Con lui miglioriamo tutti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il 4-1 di ieri sera contro il Monza in amichevole (qui i gol e gli highlights), Daniel Maldini ha rilasciato un’intervista al canale tematico rossonero Milan TV, commentando così il suo gol e il momento della squadra: “Anche senza pubblico giocare a San Siro è davvero bello. Poi il gol ha impreziosito il tutto. Il settore giovanile lavora bene, porta i giovani meritevoli in prima squadra, poi sta a noi dare il massimo”.

Poi il classe 2001 ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e di quanto sia importante per lui e per la squadra: “E’ bravissimo in campo, aiuta, parla sempre, anche se urla ti sa guidare. E’ merito suo e della squadra che le cose vadano bene, possiamo migliorare tutti grazie a Ibra”.

