D’Amico: “Milan e Inter in vetta si fanno bene a vicenda. Su Pioli…”

Le parole di Ilaria D'Amico

"Milan e Inter quando sono in vetta si fanno sempre bene a vicenda, perché si pungolano. Pioli che sembrava essere ripartito dalle fatiche del finale della scorsa stagione sta invece dimostrando di avere ancora la capacità di tirare fuori il meglio dal gruppo; Inzaghi ha disposizione una rosa molto attrezzata e un punto di riferimento come Marotta con cui può fare belle cose. Il pallino al momento lo vedo lì. Aspetto il Napoli che è in un ritardo enorme, ma che l’anno scorso mi aveva riempito gli occhi. Dopo un tecnico come Spalletti non sarebbe stato facile per nessuno, bisogna trovare la chiave giusta per far sì che il gruppo regali ancora quei frutti maturati nelle stagioni precedenti".