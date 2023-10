Damiano ‘Er Faina’: “Leao avrebbe potuto giocare nel grande Milan”

Damiano Coccia , conosciuto sui social come 'Er Faina' , ha parlato del calcio in toto e anche del Milan . In particolare del suo apprezzamento per il modo di giocare di Rafael Leao . Ecco le sue parole nel corso della 'Palermo Football Conference' organizzata da Conference403, riportate da tuttomercatoweb.com.

"Mi piace il calcio e mi piace parlarne in maniera serena e tranquilla. Credo che non sia vero che il calcio del passato fosse migliore di quello attuale. Un giocatore come Rafael Leao, a mio avviso, avrebbe potuto tranquillamente giocare nel grande Milan. La cosa bella del calcio è proprio questa: che tutti hanno un'opinione ed è sacrosanto rispettarlo. Il mio approccio al calciomercato? Molto semplice, cerco di costruire un contatto con dirigenti e procuratori. Ma non sempre è una cosa facile: è capitato anche che una volta presentato mi riattaccassero il telefono in faccia. Altre volte invece ho trovato persone cordiali che mi hanno risposto".