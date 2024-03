Damiani: “Lasciare San Siro sarebbe un peccato, ma gli affetti vanno…”

Intervenuto a Tmw Radio, Oscar Damiani ha parlato della possibilità che Milan e Inter abbandonino San Siro per costruire due nuovi stadi

Intervenuto a Tmw Radio, Oscar Damiani ha parlato della possibilità che Milan e Inter abbandonino San Siro per costruire due nuovi stadi. L'ex giocatore ha spiegato che lasciare lo stadio Meazza sarebbe davvero un gran peccato, ma senza ristrutturazione non vi sarebbero grandi introiti. Ecco le parole di Damiani .

"In Italia sappiamo quando sia difficile arrivare a qualcosa che possa andare bene a tutti. Lasciare San Siro è un peccato. O viene rifatto il Meazza per avere introiti migliori oppure servirà uno stadio nuovo. Gli affetti purtroppo in alcuni casi vanno lasciati da parte".