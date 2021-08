Damiani: “Pellegri al Milan non migliora di certo la squadra”

Pellegri è virtualmente un nuovo giocatore del Milan, ma sarà utile al Diavolo? Secondo Damiani, il giocatore non migliorerà la squadra

Pietro Pellegri è pronto a ufficializzare il proprio arrivo al Milan , ma Oscar Damiani va cauto sull'attaccante. Secondo l'esperto di mercato, l'ex Monaco non è una garanzia dal punto di vista fisico e non porta valore aggiunto alla rosa dei rossoneri. Ecco le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.

"Il Milan ha preso Pellegri? Non migliora certo la squadra. Ha dimostrato di avere qualità, ma è tutto da vedere sul campo. Al Monaco ha fatto vedere qualcosa ma ha avuto poca continuità per via degli infortuni. Se sta bene ha qualità sia tecniche che di testa. Deve stare bene fisicamente". Intanto domani sbarca Bakayoko. E non è finita qui per il Milan...