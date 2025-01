Damiani: “Il Milan è una squadra incompleta. Non manca solo un giocatore…”

Intervistato a Radio Anch'io Sport, Oscar Damiani ha parlato del Milan e dei problemi che tormentano la squadra rossonera. Il Diavolo, infatti, dovrebbe intervenire sul mercato per donare a Sergio Conceicao quelle pedine mancanti nella rosa rossonera e tanto richieste anche dal popolo rossonero. Damiani sembra avere le idee chiare a riguardo: "Al Milan non manca solo un difensore, mancano molti giocatori. Quest'anno il Milan non ha grandi prospettive. È una squadra che ha dei giovani interessanti, ma è ancora incompleta. C'è ancora molto da lavorare".