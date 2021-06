Damiani: “Giroud? Non è giovanissimo, può fare molto comodo al Milan”

L'agente Oscar Damiani, ospite di Sky Sport, ha parlato di Olvier Giroud, centravanti del Chelsea seguito dal Milan

Oscar Damiani, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Olivier Giroud. Il centravanti del Chelsea è seguito con molta attenzione dal Milan: "È necessariamente l'alternativa a Ibra. Giroud è un finalizzatore mancino, forte di testa. Non è più giovanissimo, ma è un ragazzo molto serio e forte: potrebbe essere un attaccante che può fare molto comodo al Milan. Gli attaccanti in Europa costano tanto, allora il Milan prende un giocatore svincolato come Giroud: è una scommessa tra virgolette, in carriera ha segnato tanto. Secondo me è una buona scelta". Novità importanti intanto sul futuro di Brahim Diaz e di Diogo Dalot.