Damiani: “De Zerbi? Spero possa tornare in Italia e in questa squadra…”

Intervenuto a Tmw Radio, Oscar Damiani ha parlato di Roberto De Zerbi , tecnico che lascerà il Brighton in estate e che è stato accostato anche alla panchina del Milan . Il noto procurato ha spiegato che gli piacerebbe rivedere De Zerbi tornare in Italia e, in particolar modo, al Napoli . Ecco le parole di Damiani .

"De Zerbi e l'addio al Brighton? Essendo bresciano come me lo conosco molto bene. È un ragazzo con ambizione e idee chiare. Quello che ha fatto al Brighton è stato molto importante. Mi piacerebbe vederlo nel Napoli. Bayern Monaco? Potrebbe essere una possibilità. La lingua non lo aiuta ma lui è molto intelligente e imparerebbe il tedesco velocemente. Mi auguro però di vederlo in Italia".