D’Ambrosio: “Abbiamo analizzato il derby e capito che potevamo vincerlo”

Danilo D'Ambrosio, dopo Inter-Bayern Monaco, è ritornato sul derby Milan-Inter di Serie A perso sabato scorso. Queste le dichiarazioni

Renato Panno

Danilo D'Ambrosio, dopo Inter-Bayern Monaco di Champions League, è ritornato sul derby Milan-Inter di Serie A perso sabato scorso. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport' in cui esterna i propri rimpianti per una partita che, a suo avviso, i nerazzurri potevano anche vincere.

Su Inter-Bayern Monaco: Sapevamo che sarebbe stata difficile. Il Bayern è una delle tre squadre candidate a vincere la coppa. Abbiamo fatto una partita dove abbiamo provato a metterli in difficoltà. Poi è normale che una squadra come il Bayern se gli lasci mezza chance ti punisce".

Si è visto il divario con i tedeschi. Cosa manca all'Inter per colmare il gap con le migliori in Europa? "Non so dirti cosa manca. Con il lavoro si possono raggiungere cose inaspettate. L'ossessione batte il talento. Bisogna ossessionarsi al lavoro".

Mancato il segnale dopo il derby perso l'atteggiamento? "Ti posso dire che noi non molliamo. Siamo abituati da qualche anno a questa parte a non mollare e a fare di tutto per raggiungere l'obiettivo. Abbiamo analizzato la partita col Milan e abbiamo capito che potevamo vincerlo perché in certi frangenti non siamo stati lucidi. Analizzeremo questa partita fino a che non diventeremo quasi perfetti".

Hai salvato spesso il pallone sulla linea, stavolta è andata male. "Stavolta è andata male. Se si fanno salvataggi sulla linea significa che siamo in difficoltà o comunque l'avversario vuol dire che ha tirato in porta. Speriamo di non farli arrivare fino a lì".