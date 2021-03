Dalot svela: “Arrivo al Milan? Ho chiesto a Bruno Fernandes e…”

Diogo Dalot, terzino del Milan, in prestito dal Manchester United, ha svelato un retroscena su Bruno Fernandes

Diogo Dalot, giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del a "The Athletic". Dalot ha svelato un retroscena relativo a Bruno Fernandes, calciatore del Manchester United: "Prima del mio arrivo al Milan abbiamo parlato molto del calcio italiano. Bruno amava essere qui. Ha parlato molto bene di come giocano ed è stata una grande spinta per me quando gli ho detto che potevo venire al Milan: mi ha detto che è un club fantastico storicamente parlando". A proposito di Milan-Manchester United: c'è una novità clamorosa in attacco.