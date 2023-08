Dalot sul Milan: “Ibrahimovic? Un vero onore poter giocare al suo fianco”

L'ex calciatore del Milan Diogo Dalot ha parlato della sua esperienza in rossonero dove ha conosciuto Zlatan Ibrahimovic . Il classe '99 portoghese nonostante abbia trascorso solamente una stagione in Italia giocando 33 partite e segnando due reti sembra essersi legato ai colori rossoneri ed alla squadra che lo ha accolto ormai tre stagioni fa. Certamente lo svedese è stato uno di quei giocatori che rimarrà per sempre nel cuore del giovane terzino che è rimasto estremamente colpito dalla personalità dell'ex PSG e Barcellona .

Le parole di Dalot sulla sua esperienza al Milan con Ibrahimovic

Nonostante sia tornato in Inghilterra, al Manchester United, Dalot non ha dimenticato la sua esperienza italiana dove ha fatto tesoro di molta esperienza. Infatti non si è solo misurato con alcune delle squadre più forti al mondo in maglia rossonera, bensì ha avuto modo di giocare con giocatori che rimarranno impressi nella storia. Uno di questi è certamente Ibrahimovic.