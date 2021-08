Dalot: “Al Milan tutto perfetto. Ora voglio continuare a migliorare”

Diogo Dalot, terzino del Manchester United nella scorsa stagione in prestito al Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese

Diogo Dalot , classe 1999 , terzino portoghese tornato al Manchester United dopo la stagione trascorsa in prestito nel Milan , ha rilasciato un'intervista al sito web ufficiale dei 'Red Devils'. Ecco come il lusitano si è espresso sull'annata passata in maglia rossonera.

"Penso di essere stato uno dei pochi giocatori della rosa del Milan a essere disponibile per tutte le partite della stagione e per me è stata un'ottima cosa, oltre ovviamente ai minuti e alle partite che ho giocato, che sono state tante. E' stato tutto perfetto. Ho incontrato persone molto brave nel club, persone molto brave in città ed è stato fantastico. La possibilità di giocare in un altro campionato mi ha portato cose molto buone, non solo per il calcio ma anche per la mia vita. L'esperienza è stata fantastica, sono molto contento di quello che ho fatto la scorsa stagione".