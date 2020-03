Dal Pino contro Marotta: “L’Inter si è rifiutata di giocare lunedì sera”

ULTIME NEWS – Dopo le parole dell’Ad dell’Inter Giuseppe Marotta che ha parlato di “Campionato falsato”, ecco la replica di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio, rilasciate all’Ansa. “Venerdì l’ad De Siervo e io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus a lunedì sera, per disputarla a porte aperte. L’Inter si è categoricamente rifiutata di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato”, tuona Dal Pino. Intanto, in casa Milan il clima non è certamente sereno dopo l’intervista di Boban di ieri: ecco quando e quali conseguenze possono arrivare>>

