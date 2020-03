Frattura Boban-Elliott: l’intervista del croato avrà certamente delle conseguenze

NEWS MILAN – Come riportato dal Corriere della Sera, l’intervista rilasciata ieri dal CFO rossonero Zvonimir Boban alla Gazzetta dello Sport non potrà non avere conseguenze. In particolare, potrebbero arrivare già prima della fine della stagione dal momento che la frattura risulta a tutti insanabile. Se il dirigente croato ha deciso di parlare per mezzo della stampa significa – scrive il Corriere – che abbia voluto spiegare le proprie ragioni in anticipo, in presenza di un addio già ampiamente annunciato. A tal proposito, ecco quale potrebbe essere il futuro di Boban una volta lasciato il Milan>>>

