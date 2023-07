Daino: “Con i nuovi innesti il Milan è più forte dello scorso anno”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Daniele Daino ha parlato del Milan, facendo un paragone tra la rosa che i dirigenti rossoneri stanno costruendo in questa sessione di mercato e quella della scorsa stagione: "Il Milan vince lo Scudetto due anni fa in maniera inaspettata, non era strutturata per vincere all'epoca. Quando vinci, devi stare molto attento a fare valutazioni, perché nel tempo vengono fuori i valori veri. Ed è successo questo".