Daino: “Inter-Milan? Inzaghi e Pioli hanno lavorato bene con i nuovi”

Sugli elementi nuovi: "Vista l’importanza del derby, sarà fondamentale dare continuità. Chi porta a casa il derby porta in casa tanto entusiasmo in più. I due tecnici credo continueranno con la linea intrapresa e non mi aspetto stravolgimenti di formazione, a meno di problemi post-nazionali".

Sul centrocampo più forte: "Dirlo oggi è difficile e prematuro. Nonostante il Milan abbia inserito nuovi giocatori già pronti, però poi dobbiamo aspettare a dare giudizi. Il centrocampo dell’Inter nella totalità e per come sono miscelati è uno dei più forti d’Europa. Sa fare filtro e subire poco è proprio per merito del centrocampo molto equilibrato. Al Milan devono ancora trovare i meccanismi perfetti e ci vorrà del tempo. Se stanno bene entrambi, quello dell’Inter ancora oggi ha qualcosa in più". LEGGI ANCHE: Tra Milan, curiosità e passato. Le parole di Tomori e Loftus-Cheek

