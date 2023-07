D’Agostino: “Quest’anno il Milan dovrà essere più imprevedibile”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Gaetano D'Agostino ha parlato del Milan in vista della prossima stagione: "Sarà un 4-3-3. Lo scorso anno non era tanto equilibrato in fase di possesso, quest'anno con i nuovi acquisti il 4-3-3 gli dà più garanzie nella copertura degli spazi. E dovrà essere più imprevedibile, facendo affidamento non solo su Theo e Leao".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sulla crescita dei giovani: "Se uno ci crede al giovane, devi vedere che crescita può avere giocando. Ricci lo vedo molto da Napoli in quel tipo di gioco. Può imparare tanto e diventare forte lì. Fagioli in una stagione non facile è cresciuto tanto ed è superiore in personalità. Bove mi piace e lo farei giocare titolare come gli altri, perché hanno tutti margini. Ma devi crederci veramente".