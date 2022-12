D’Agostino: “De Ketelaere? Bisogna aspettare un anno per vedere l’exploit”

Gaetano D'Agostino, ex calciatore dell'Udinese tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni su Charles De Ketelaere

Intervenuto su 'TMW Radio' nel corso della trasmissione 'Maracanà', Gaetano D'Agostino ha parlato di Charles De Ketelaere. Queste le dichiarazioni dell'ex centrocampista: "Ha un potenziale molto alto ma bisogna avere pazienza. Bisogna aspettarlo ancora un anno per vedere l'exploit. Ha colpi importanti, ha nelle corde le giocate, ma giocare a San Siro non è semplice". Calciomercato Milan, Cardinale pronto al super investimento.