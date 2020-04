Cutrone: “Ripresa? Tocca alle istituzioni. Sogno Euro 2021”

ULTIME NEWS – Le dichiarazioni di Patrick Cutrone su ripresa di allenamenti e campionati, e sulla volontà dei calciatori di tornare alla vita normale. Ma anche della malattia e di Euro 2021.

“Tutti noi abbiamo tantissima voglia di ricominciare ma la prima cosa restano la salute e la sicurezza nostre e di chi ci sta intorno, ora dovranno essere le istituzioni a prendere la decisione migliore”.

Sulla positività al coronavirus: “È cominciato tutto con i tradizionali sintomi influenzali. La febbre non passava mai col trascorrere dei giorni e poi il tampone è risultato positivo: di lì la mia preoccupazione, soprattutto per la mia famiglia e anche per le persone che avevo incontrato. A inizio aprile per fortuna, dopo il secondo tampone, l’esito è stato negativo e oggi sto bene”.

Cutrone si sta già allenando a casa: ”Seguo le indicazioni del nutrizionista per mantenermi in forma, la mattina corro sul tapis-roulant e il pomeriggio esercizi e pesi”.

Il sogno Euro 2021: "L'Europeo è il sogno di tutti, il fatto che sia stato rinviato all'anno prossimo può essere un vantaggio per me come per tutti gli altri giovani, di sicuro farò di tutto per farmi trovare pronto e meritare una convocazione".