Mancini: “Ripresa? Un danno per la Nazionale, ecco perché”

ULTIME NEWS – Le dichiarazioni di Roberto Mancini rilasciate nel corso di una diretta social con la Gazzetta dello Sport. Il Commissario Tecnico dell’Italia ha affrontato diversi temi.

Sulla quarantena in casa: “Stare a casa sta diventando insopportabile, dopo 60 giorni chiuso c’è da impazzire. Il lato peggiore di questo coronavirus sono le vittime. Credo sia stato terribile non aver potuto dare un ultimo abbraccio al proprio famigliare che stava morendo”.

Sulla forma fisica dei calciatori e la video-chiamata con gli azzurri: “Non è semplice per un calciatore mantenersi in forma non potendo uscire di casa, per questo motivo ho voluto vederli. Loro sono stati contenti di vedere i propri compagni: ci siamo divisi per ruolo, anche se poi Izzo è finito con i centrocampisti…”.

Su Bernardeschi e Chiesa: “Bernardeschi è un giocatore di grande qualità, ha velocità e tecnica fuori dal comune. Con me ha sempre fatto bene, spero che la Juve abbia ancora fiducia in lui. Chiesa ha solo bisogno di alzare il livello, magari questo glielo permetterà la stessa Fiorentina costruendo una squadra più forte”.

Infine sulla ripresa dei campionati e su Euro 2021 della prossima stagione: “Una mancata ripartenza rappresenterebbe, parlando egoisticamente, un vantaggio per la Nazionale, ma so bene che i miei ragazzi vogliono tornare a giocare al più presto e quindi spero che questo possa accadere. Certo che a settembre le partite saranno tante, tra Nations League e qualificazioni al Mondiale 2022 (e in estate l’Europeo, ndr): sarà un bel tour de force, magari convocherò qualcuno in più dei soliti 23-24 giocatori“. Intanto nel pomeriggio bellissima intervista doppia con Ancelotti e Kakà >>>