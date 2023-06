Cuoghi su Tonali: “Andando in Premier League fa un salto enorme”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Cuoghi ha parlato di Sandro Tonali e del trasferimento in Premier League: "Per le squadre italiane è molto complicato. I proventi sono molto minori rispetto agli altri campionati. Negli anni 90 comandiamo noi ed adesso no. In questo momento non si può rinunciare a certe cifre per stare tranquilli".