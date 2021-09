Cuoghi: “Il Milan paga tante cose, ma sa di potercela fare in Champions”

L'ex calciatore Stefano Cuoghi ha parlato delle due sconfitte del Milan in Champions League. Questo il suo pensiero sul possibile passaggio del turno

L'ex calciatore Stefano Cuoghi ha parlato delle due sconfitte del Milan in Champions League. Questo il suo pensiero sul possibile passaggio del turno ai microfoni di 'TMW Radio': "Anche l'Atalanta fece un paio di anni fa due ko e poi passò. La rabbia è che dopo una prestazione del genere ti ritrovi a zero punti e non è una buona cosa. È chiaro che il Milan paga tante cose, l'esperienza, la gioventù, ma credo che siano ancora convinti di potercela fare".