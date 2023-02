Cudicini: “Vialli molto importante per me, ha un posto speciale nel cuore”

L'ex portiere Carlo Cudicini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo ex allenatore al Chelsea Gianluca Vialli

Il doppio ex di Milan e Tottenham Carlo Cudicini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, soffermandosi su parecchi temi, tra cui l'emozione di allenarsi con grandi giocatori quando vestiva la maglia rossonera. Interrogato poi sul compianto Gianluca Vialli, ha ricordato come quest'ultimo lo abbia voluto al Chelsea e occupi un posto speciale nel suo cuore. Di seguito le sue parole.

Le parole di Carlo Cudicini su Gianluca Vialli

"Vialli è stato una persona molto importante per me. Mi ha voluto lui al Chelsea e questa scelta ha cambiato tante cose nella mia vita. Luca ha un posto speciale nel mio cuore e ha avuto un posto speciale della mia carriera".