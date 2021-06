Cudicini (oss. Chelsea): “Bakayoko-Milan una soluzione, Tomori fortissimo”

Carlo Cudicini, osservatore del Chelsea, ha parlato del riscatto di Fikayo Tomori e dell'interesse del Milan per Tiemoué Bakayoko

Carlo Cudicini , ex portiere del Milan, attualmente osservatore del Chelsea, ha parlato del riscatto di Fikayo Tomori e dell'interesse del Milan per Tiemoué Bakayoko. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport'.

Su Tomori: "Da milanista sono contento. Fikayo è un giocatore estremamente forte. Ha dimostrato di essere subito una delle prime scelte di mister Pioli. Non ce lo aspettavamo, dopo due partite è entrato e non è più uscito. Non sono sorpreso dal riscatto. Da milanista sono contento, il Chelsea però qualche soldino lo ha preso (ride ndr)”.