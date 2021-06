Cudicini: “Bravo Milan, non sei sceso a compromessi per Donnarumma”

Carlo Cudicini, ex portiere del Milan oggi osservatore del Chelsea, ha parlato della gestione rossonera del caso Gianluigi Donnarumma

Carlo Cudicini, ex portiere del Milan oggi osservatore del Chelsea, ha parlato della gestione rossonera del caso Gianluigi Donnarumma. Questa la sua opinione ai microfoni di 'Sky Sport': "Da fuori è difficile giudicare. Sono contento della linea che il Milan ha tenuto. Paolo Maldini ha preso una decisione forte ma giusta. Il Milan perde un giocatore che ha esordito a 16 anni, capitano, che è da tanto nello spogliatoio ed è un predestinato. Ci sarà una partita da colmare, perché è uno dei portieri più forti al mondo, ma la società ha fatto bene dimostrando di non scendere a ricatti e compromessi".