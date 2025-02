Cucciari: “Milan? Situazione machiavellica. Su Conceicao dico…”

Intervistato a Tmw Radio, Alessandro Cucciari ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao . L'allenatore ha analizzato la situazione del Diavolo, ma anche quella della Juventus . I bianconeri di Thiago Motta , infatti, sono stati eliminati dalla Champions League , come i rossoneri, e pagano il prezzo di un nuovo percorso che, però, non sta dando i frutti sperati. Nel mirino della critica c'è il dirigente bianconeri, Cristiano Giuntoli , così come Zlatan Ibrahimovic per il Milan . Ecco, di seguito, le parole di Cucciari .

"E' un fallimento di tutti e quattro, ma vedo meno responsabilità alla Juve. Ci sta in un percorso nuovo che le cose non vadano come si pensava. Nel Milan la situazione è machiavellica, si è scelto Fonseca, poi lo si è mandato via, poi non mi è piaciuto anche Conceicao in alcuni comportamenti". LEGGI ANCHE: Milan, da Conceicao alla squadra fino alla dirigenza: serve ripartire da zero