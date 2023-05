Cucciari: “Al Milan servirebbe una rosa più ampia e ora ci lavorerà”

Alessandro Cucciari, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan e a cosa dovrà lavorare per il futuro

Le parole di Alessandro Cucciari sul Milan

"Disfattismo no. Il Milan ha operato in condizioni di difficoltà in questi anni. E' un qualcosa che ha funzionato, funziona anche ora ma ci sono difficoltà nel reggere due competizioni. Servirebbe una rosa un po' più ampia. E ora lavorerà per questo e avere delle riserve all'altezza".