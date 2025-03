Cucchi: “Pizzul un maestro della parola. Un grande narratore di calcio”

Intervistato a Tmw Radio, Riccardo Cucchi ha ricordato così Bruno Pizzul, leggendario telecronista che ci ha lasciato quest'oggi: "Una giornata molto triste. Ho avuto l'onore di lavorare con lui. La mia generazione è nata vivendo il calcio in tv con Martellini e Pizzul, veri maestri della parola. La soggezione era tale che non mi faceva essere me stesso. Fu lui con la sua empatia ad aiutarmi. Quella del '92 fu la mia unica Olimpiade, fui vicino a lui in quella occasione e ricordo che Pizzul mi vedeva un po' preoccupato, ma mi disse che non dovevo prendere appunti ma guardare solo cosa succedeva".