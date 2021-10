Cuadrado: “Cori razzisti a Maignan? Si fa male anche alla sua famiglia”

Juan Guillermo Cuadrado, esterno bianconero, ha parlato dei brutti cori razzisti indirizzati a Mike Maignan prima di Juventus-Milan

Juan Guillermo Cuadrado, esterno bianconero, ha parlato dei brutti cori razzisti indirizzati a Mike Maignan prima di Juventus-Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Stampa': "Insulti a Maignan? La partita dovrebbe essere vissuta solo come divertimento e tutti dovremmo essere più responsabili. Invito a riflettere sulle conseguenze di certi gesti, di certe parole: non si fa male solo al ragazzo in campo, ma alla sua mamma, ai suoi figli, alla sua famiglia".