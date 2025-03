Cruciani: “Milan? Sta cercando un DS nel bel mezzo della stagione…”

Intervistato al podcast di Chiamarsi Bomber, Giuseppe Cruciani ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri. In particolar modo, il giornalista si è soffermato sulla ricerca di un possibile nuovo direttore sportivo per il Diavolo: "Vogliamo parlare del casting per il direttore sportivo? Ma voi avete mai visto nella storia del calcio italiano, europeo, mondiale e del globo terracqueo la ricerca del direttore sportivo, come sta facendo il Milan, a marzo e nel pieno della stagione con ancora degli obiettivi? Il Milan non è completamente fuori dalla corsa alla Champions League, può vincere ancora la Coppa Italia".