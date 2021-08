Crotone, Vrenna: “Messias giocatore da Milan. E’ la scelta giusta per tutti”

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato del passaggio al Milan di Junior Messias. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport'

Se è contento dell'operazione Messias al Milan : “Quello sicuramente. Una notizia trapelata ieri, oggi siamo qui dopo viste mediche. Siamo soddisfatti noi come società ma soprattutto per la storia del calciatore, che vive un sogno. Siamo sicuri di aver fatto un’ottima operazione col Milan"

Se Messias è un giocatore da Milan: “Sicuramente si. Per quello che ha dimostrato in Serie A può starci alla grande. É un calciatore da top club, non a caso è stato cercato anche da altre squadre. Per il calciatore è la scelta giusta”. Calciomercato ufficialmente terminato! Messias e non solo: ecco le ultime mosse del Milan