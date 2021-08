Crotone, Ursino: “Messias? Il Milan lo ha voluto ad ogni costo”

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato del trasferimento di Junior Messias al Milan. Queste le dichiarazioni

Chi altro poteva prenderlo? "Il Torino, sicuramente. Non abbiamo trovato l'accordo e si sono un po' allontanati, poi è arrivata la Fiorentina più altre squadre. Col Milan siamo andati in fondo. Il giocatore è contento di dov'è andato, in un ambiente molto passionale e con un allenatore che gli piace. Non dico che potrà fare come a Crotone, ma può fare bene."