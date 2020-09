Crotone-Milan, Stroppa: “Loro i più in forma del campionato”

Le parole di Giovanni Stroppa sul Milan

ULTIME NOTIZIE CROTONE-MILAN – Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Milan in programma domani alle ore 18.00 allo stadio Ezio Scida.

“Il Milan è la squadra più in forma del campionato, ha fatto partite importanti ed è rodato, è una delle squadre più belle e sembra non abbia mai smesso. Per affrontare il Milan di oggi bisogna dare molto, molto di più. Potremo anche attingere dai nuovi arrivati, vedremo. Anche se mancherà Ibrahimovic, hanno tantissimi giocatori importanti. Con il Milan dovremo correre bene, dobbiamo migliorare il palleggio e come idea potrebbe un’ottima arma. Dal punto di vista fisico siamo cresciuti molto e non me lo aspettavo. Non dovremo farci saltare facilmente, stare corti e attenti. Sarà molto importante il nostro atteggiamento. Bisogna dare qualcosa in più tutti quanti”.

