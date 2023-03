Crosetti snobba il Milan: “Il Napoli meriterebbe ben altri rivali”

In un lungo intervento ai microfoni de la Repubblica, Maurizio Crosetti si è soffermato in modo particolare sulle rivali del Napoli per lo Scudetto 2022/2023. Il noto giornalista ha snobbato le inseguitrici, compreso il Milan, sostenendo come gli azzurri si meriterebbero altre contendenti. Di seguito le sue parole a riguardo.