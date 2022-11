Croazia, Bjelanovic: “Rebic sarebbe utilissimo. Escluso perché …”

Da vice-campionessa iridata in carica, la Croazia vorrà sicuramente ben figurare ai Mondiali di Qatar 2022 , dove sarà impegnata nella prima sfida contro l'ostico Marocco . La rosa a disposizione del CT Zlatko Dalic è di assoluto valore e può competere per obiettivi importanti.

La pattuglia "italiana" a servizio della Croazia è davvero nutrita, dal momento in cui hanno ricevuto la chiamata tanti giocatori che militano in Serie A; tra gli esclusi, spicca certamente Ante Rebic, nonostante ci si potesse aspettare una sua assenza in Qatar, dati i rapporti tesi con la sua selezione.