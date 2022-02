Cristiano Ronaldo: “I numeri parlano per me, voglio giocare altri 4/5 anni”

Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. D'altronde i numeri parlano per lui

Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. D'altronde i numeri parlano per lui. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'DAZN Spagna': "Lasciare lo Sporting e venire al Manchester è stato il cambiamento più importante della mia vita. E ora tornare a 36 anni da padre di famiglia, con tanti figli, è stato anche un momento molto bello. Volevo dimostrare a me stesso di essere capace di giocare ad alto livello. Penso di non aver deluso le aspettative, perché forse la gente si aspettava un Cristiano diverso. E invece soprattutto in Champions League ho segnato in tutte le partite. È stato un bel cambiamento tornare a casa tanti anni dopo”.