Sacchi: “Crisi Real Madrid? Ancelotti sa gestire queste situazioni”

L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi , intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato di Carlo Ancelotti . Il suo ex calciatore ed allievo, ora allenatore del Real Madrid , sta attraversando un momento di crisi con la sua squadra. Queste sono le parole di Sacchi: "Tutti vorrebbero vincere, sempre ma non è possibile e loro hanno vinto tantissimo. E per vincere spendi molto, anche a livello di energie. Oggi pagano i tanti infortuni, specialmente in difesa. Ma Carlo è bravissimo a gestire queste situazioni: ha bisogno di tempo, ma se non ci riesce lui a sistemare questa situazione, non ci riesce nessuno".

In questa stagione, il Real Madrid è stato colpito da diversi infortuni importanti, come quelli di Carvajal e Militao, e non ci sono più Toni Kroos (ritirato) e Nacho (in Arabia Saudita). In Liga, il Real Madrid ha perso 0-4 il Clásico contro il Barcellona, ma è a soli 4 punti di distanza dai Blaugrana. In Champions League, invece, i Blancos sono al 24esimo posto, ultimo posto utile per accedere ai play-off per gli ottavi. Ed il 10 dicembre, Ancelotti sfiderà l'Atalanta di Gasperini.