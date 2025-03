Criscitiello: “Theo indisponente, Leao dà solo il 60%. Sono a fine corsa”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Michele Criscitiello ha parlato del Milan e della situazione dei due giocatori rossoneri, Rafael Leao e Theo Hernandez. Il giornalista di Sportitalia ha spiegato i motivi per i quali le due stelle del Diavolo sarebbero ormai arrivate alla fine del loro ciclo al Milan. Discorso diverso, invece, per Mike Maignan, il quale, per diversi motivi, resta un elemento importante per lo spogliatoio del Milan. Ecco, di seguito, le parole di Criscitiello.