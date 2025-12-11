Top Milan News: novità sugli infortunati e le parole di Braida. Niente Australia per Milan-Como e il mercato
Detto ciò il Milan giocando 24 ore prima il signor Pulisic aveva 39 e mezzo di febbre, si giocava di domenica e non di Immacolata, il Milan col cavolo che la recupera quella partita. Però non si può permettere di correre sempre quei rischi. Però per fortuna del Milan, e ne sono felice, sono contento, il Milan ha fatto quello che non aveva fatto a Parma da 0-2 a 2-2, qua da 2-0 a 2-3. Il Milan per lo scudetto c'è. Sì. Ci sarà? Ni. Non hai una punta. Per quanto tempo puoi giocare senza attaccante?"
