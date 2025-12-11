Milan, le parole di Criscitiello

"Gli è andata bene, perché noi giudichiamo sempre solo il risultato e va bene così, e quindi finisce con la reazione del Milan, la vittoria del Milan. Il Milan si è presentato a Torino da schiaffi. 17 minuti, 20 minuti vergognosi contro il Torino che per me è allenato malissimo da Baroni che da quando ha perso Del Rosso che è tornato a Lecce, la fase difensiva Baroni non sa neanche dove sia di casa e infatti prende 2,3,4 imbarcate a destra e sinistra.