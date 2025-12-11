Pianeta Milan
Criscitiello sulla partita di Torino: “Se il Milan giocava domenica col cavolo che la recuperava”

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha voluto spendere alcune parole sulla partita del Milan di Massimiliano Allegri a Torino : le sue parole anche in chiave scudetto
Alessia Scataglini
Durante il corso dell'ultima puntata del podcast di Aura Sport chiamato "Cose scomode", il direttore di Sportitalia e giornalista sportivo Michele Criscitiello ha voluto spendere alcune parole sulla partita del Milan di Massimiliano Allegri vinta in trasferta a Torino con una splendida rimonta, da 2-0 a 2-3. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Criscitiello

"Gli è andata bene, perché noi giudichiamo sempre solo il risultato e va bene così, e quindi finisce con la reazione del Milan, la vittoria del Milan. Il Milan si è presentato a Torino da schiaffi. 17 minuti, 20 minuti vergognosi contro il Torino che per me è allenato malissimo da Baroni che da quando ha perso Del Rosso che è tornato a Lecce, la fase difensiva Baroni non sa neanche dove sia di casa e infatti prende 2,3,4 imbarcate a destra e sinistra.

Detto ciò il Milan giocando 24 ore prima il signor Pulisic aveva 39 e mezzo di febbre, si giocava di domenica e non di Immacolata, il Milan col cavolo che la recupera quella partita. Però non si può permettere di correre sempre quei rischi. Però per fortuna del Milan, e ne sono felice, sono contento, il Milan ha fatto quello che non aveva fatto a Parma da 0-2 a 2-2, qua da 2-0 a 2-3. Il Milan per lo scudetto c'è. Sì. Ci sarà? Ni. Non hai una punta. Per quanto tempo puoi giocare senza attaccante?"

