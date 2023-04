Criscitiello: “Milan? Può valere il Napoli nel confronto diretto”

"Il Milan e l'Inter hanno visto che il Napoli andava a mille ed hanno mollato psicologicamente. Nel confronto diretto, il Milan ha dimostrato che può valere il Napoli, nei 90 o 180 minuti. Perché il Napoli un Leao, un Maignan o un Tonali non ce l'ha. Credo che, sinceramente, la squadra di Pioli ha superato il turno meritatamente. Penso che il Milan valga il Napoli. I rossoneri, però, hanno sbagliato il mercato estivo. Giocatori come Leao e Giroud c'erano già l'anno scorso. Non puoi rinnovare il contratto ad Ibrahimovic, con tutti gli infortuni che ha. Il problema di tutti calciatori è che non riescono a dire stop perché non sanno cosa fare dopo". LEGGI ANCHE: Milan, errori di mercato e incognite: quale futuro per il centrocampo?