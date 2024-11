Criscitiello: “Nel Milan un proprietario fantasma”. Poi attacca Ibra e Moncada

Milan, Criscitiello ne ha per tutti: attacchi a tutti i componenti della dirigenza

"Nel calcio bisogna strutturare le società. Oggi nel Milan c’è un presidente e proprietario assente, un fantasma. C’è Ibrahimovic che non può fare questo, perchè se vuole fare questo deve fare la gavetta e non la fai dal Milan. C’è Furlani che è un grandissimo uomo di numeri, ma non di calcio. C’è Moncada che è un grandissimo talent scout ma non è un direttore sportivo. Se parte da questi presupposti fai fatica anche in campo dove l’allenatore è un po’ abbandonato".